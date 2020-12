Autocertificazione Natale, va compilata anche per raggiungere i parenti: cosa scrivere (Di lunedì 21 dicembre 2020) Stando alle regole del nuovo decreto legge del governo Conte, dal 24 dicembre 2020 al 6 Gennaio 2021 servirà sempre l’Autocertificazione per spostarsi nei giorni in cui è in vigore la zona rossa, mentre nella zona arancione servirà soltanto in caso di spostamenti al di fuori del proprio comune per ragioni di lavoro, salute o estrema urgenza e necessità. Inoltre, nel periodo delle feste di Natale, l’Autocertificazione servirà anche per quanto riguarda la deroga dei due parenti e amici. Se ci si sposta, secondo le norme, verso l’abitazione di un parente o di un conoscente per il pranzo di Natale o Capodanno sarà necessaria l’autodichiarazione con l’indirizzo di destinazione, ma senza dire da chi si sta andando. Inoltre, bisognerà rispettare il coprifuoco. Leggi anche ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 21 dicembre 2020) Stando alle regole del nuovo decreto legge del governo Conte, dal 24 dicembre 2020 al 6 Gennaio 2021 servirà sempre l’per spostarsi nei giorni in cui è in vigore la zona rossa, mentre nella zona arancione servirà soltanto in caso di spostamenti al di fuori del proprio comune per ragioni di lavoro, salute o estrema urgenza e necessità. Inoltre, nel periodo delle feste di, l’serviràper quanto riguarda la deroga dei duee amici. Se ci si sposta, secondo le norme, verso l’abitazione di un parente o di un conoscente per il pranzo dio Capodanno sarà necessaria l’autodichiarazione con l’indirizzo di destinazione, ma senza dire da chi si sta andando. Inoltre, bisognerà rispettare il coprifuoco. Leggi...

