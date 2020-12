A Napoli nuova tappa del tampone solidale “O tengo e to’ dong”

Leggi su dire

(Di lunedì 21 dicembre 2020) NAPOLI – Nuova tappa per “O tengo e to’ dong”, il progetto di tampone solidale per il Covid-19 messo in campo da Fast (Farmacisti attivi sul territorio) e la Fondazione Famiglia di Maria con il Comune di Napoli. I gazebo di Fast, in Piazza Municipio, hanno effettuato test molecolari gratuiti ai cittadini under 20 e over 65. L’esito è stato comunicato, poi, tramite sms. In tutto sono state tamponate 150 persone, tutte negative e donati circa 100 saturimetri, soprattutto alle persone anziane che ne facevano richiesta, oltre che 60 lattoferrina con vitamina D.