Traffico Roma del 20-12-2020 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 dicembre 2020) Luceverdepomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchi e ancora Buona domenica non ci sono particolari novità non molto ilregistrato al momento sulla rete viaria cittadina resta intenso e nei cimiteri grandi centri commerciali sul Raccordo Anulare abbiamo rallentamenti con possibili Code in carreggiata interna tra le uscite innina ed Appia in tangenziale code all’uscita Prenestina fino a viale Castrense in direzione di San Giovanni qualche problema via di Boccea per un incidente avvenuto all’altezza di via Bra altro incidente segnalato dalla polizia locale in via di Acilia all’intersezione con via Francesco menzio incidente anche nell’estrema periferia est in via di San Vittorino in prossimità del cimitero raccomandiamo Naturalmente le dovute attenzioni in chiusura ricordiamo il blocco della circolazione ...