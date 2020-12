The Book of Boba Fett sarà il plot della terza stagione di Mandalorian? (Di domenica 20 dicembre 2020) The Book of Boba Fett e la terza stagione di The Mandalorian saranno lo stesso show? La risposta è no, almeno secondo Paul Bateman La seconda stagione di The Mandalorian è appena volta al termine. L’ultimo episodio ha visto Din Djarin dire addio a Grogu e affidarlo a Luke Skywalker affinché gli insegni a controllare i suoi poteri Jedi. Ma ora che il secondo atto di The Mandalorian si è concluso, possiamo concentrarci sulle novità dell’universo Star Wars annunciate al Disney Investor Day 2020. Kathleen Kennedy ha annunciato dieci nuove serie televisive, tra cui uno spinoff dedicato ad Ahsoka Tano, e un altro incentrato sulla figura di Obi-Wan. Ciò che, invece, non era stato annunciato durante il Disney Investor Day è The ... Leggi su tuttotek (Di domenica 20 dicembre 2020) Theofe ladi Thesaranno lo stesso show? La risposta è no, almeno secondo Paul Bateman La secondadi Theè appena volta al termine. L’ultimo episodio ha visto Din Djarin dire addio a Grogu e affidarlo a Luke Skywalker affinché gli insegni a controllare i suoi poteri Jedi. Ma ora che il secondo atto di Thesi è concluso, possiamo concentrarci sulle novità dell’universo Star Wars annunciate al Disney Investor Day 2020. Kathleen Kennedy ha annunciato dieci nuove serie televisive, tra cui uno spinoff dedicato ad Ahsoka Tano, e un altro incentrato sulla figura di Obi-Wan. Ciò che, invece, non era stato annunciato durante il Disney Investor Day è The ...

