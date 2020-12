Sci alpino, Alexis Pinturault vince sulla Gran Risa e vola in testa alla generale. 11° Tonetti in rimonta (Di domenica 20 dicembre 2020) Il gigante dell’Alta Badia, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021, ha scritto l’ennesima pagina epica della sua storia nel Circo Bianco. Questa volta per mezzo di una seconda manche che ha regalato Grandi emozioni, sorprese, rimonte e crolli davvero inaspettati che sono andati a riscrivere quanto visto nella prima metà di gara. Da questo scenario si è composto un podio nel quale i tre atleti presenti hanno tanti motivi per sorridere. sulla celebre e durissima Gran Risa, oggi letteralmente perfetta e ghiacciata al punto giusto svetta Alexis Pinturault con il tempo complessivo di 2:27.19 (1:13.27 e 1:13.92). Il francese, al trentunesimo successo in carriera, trova il primo tra le porte larghe sulle nevi italiane (l’ultimo francese a ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) Il gigante dell’Alta Badia, valevole per la Coppa del Mondo di sci2020-2021, ha scritto l’ennesima pagina epica della sua storia nel Circo Bianco. Questa volta per mezzo di una seconda manche che ha regalatodi emozioni, sorprese, rimonte e crolli davvero inaspettati che sono andati a riscrivere quanto visto nella prima metà di gara. Da questo scenario si è composto un podio nel quale i tre atleti presenti hanno tanti motivi per sorridere.celebre e durissima, oggi letteralmente perfetta e ghiacciata al punto giusto svettacon il tempo complessivo di 2:27.19 (1:13.27 e 1:13.92). Il francese, al trentunesimo successo in carriera, trova il primo tra le porte larghe sulle nevi italiane (l’ultimo francese a ...

