Papà e mamme, la cura dei figli fa bene a entrambi i genitori (Di domenica 20 dicembre 2020) Nella costruzione della propria identità genitoriale il Papà parte con uno svantaggio: non avverte il primo flebile e inconfondibile segno di vita, non ne accompagna il fiorire con una metamorfosi del proprio corpo. Vive la nascita dall’esterno. «Se almeno facesse il piacere di essere trasparente, questa pancia», ironizza lo scrittore Stefano Sgambati. Ciononostante i padri non restano immuni a questo cambiamento. Recenti studi di neuroscienze hanno evidenziato che quando gli uomini cominciano a essere coinvolti nelle cure del figlio, «in loro si registrano significative modificazioni neurologiche simili a quelle materne e si attivano picchi di produzione di ossitocina e prolattina» spiega Alessandro Volta, responsabile del dipartimento di Cure Primarie a Reggio Emilia. Aziende che pensano ai Papà Le ultime scoperte, ... Leggi su iodonna (Di domenica 20 dicembre 2020) Nella costruzione della propria identitàale ilparte con uno svantaggio: non avverte il primo flebile e inconfondibile segno di vita, non ne accompagna il fiorire con una metamorfosi del proprio corpo. Vive la nascita dall’esterno. «Se almeno facesse il piacere di essere trasparente, questa pancia», ironizza lo scrittore Stefano Sgambati. Ciononostante i padri non restano immuni a questo cambiamento. Recenti studi di neuroscienze hanno evidenziato che quando gli uomini cominciano a essere coinvolti nelle cure delo, «in loro si registrano significative modificazioni neurologiche simili a quelle materne e si attivano picchi di produzione di ossitocina e prolattina» spiega Alessandro Volta, responsabile del dipartimento di Cure Primarie a Reggio Emilia. Aziende che pensano aiLe ultime scoperte, ...

