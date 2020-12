Padova | uccide i due figli a coltellate e si suicida

repubblica : Padova, padre uccide i due figli di 15 e 13 anni, poi si suicida a coltellate [aggiornamento delle 17:48] - repubblica : Padova, padre uccide i due figli di 15 e 13 anni, poi si suicida a coltellate - Elisa34012803 : RT @Adnkronos: #Padova, uccide figli di 15 e 13 anni e si suicida - SkyTG24 : Padova, uomo uccide i due figli adolescenti e si suicida - Italia_Notizie : Padova, padre uccide a coltellate i due figli di 13 e 15 anni. Poi si suicida -

Ultime Notizie dalla rete : Padova uccide

Il Fatto Quotidiano

Un uomo di 49 anni ha ucciso questo pomeriggio a coltellate i ... Il fatto è avvenuto a Trebaseleghe, in provincia di Padova, in via Sant'Ambrogio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.Omicidio suicidio a Trebaseleghe, in Veneto: padre uccide i due figli minorenni a coltellate e poi si suicida.