Matano in diretta ad Adrea Delogu si accorge e chiede: “Cosa succede?” (Di domenica 20 dicembre 2020) Cerchiamo di capire che Cosa è successo, di strano, nella puntata di ieri condotta da Matano della “La vita in diretta” con Andrea Delogu. Lui è un grandissimo presentatore, che conduce il programma giornaliero “La vita in diretta”, e stiamo parlando ovviamente di Matano. Ma nella puntata di ieri, si è accorto che qualCosa non L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 20 dicembre 2020) Cerchiamo di capire cheè successo, di strano, nella puntata di ieri condotta dadella “La vita in” con Andrea. Lui è un grandissimo presentatore, che conduce il programma giornaliero “La vita in”, e stiamo parlando ovviamente di. Ma nella puntata di ieri, si è accorto che qualnon L'articolo proviene da Leggilo.org.

MovPopulistaIta : RT @LaNotiziaTweet: La #Tv e i suoi protagonisti visti da @KlausDavi. Matano mattatore àRai. Record di ascolti per #LaVitainDiretta. Punto… - LaNotiziaTweet : La #Tv e i suoi protagonisti visti da @KlausDavi. Matano mattatore àRai. Record di ascolti per #LaVitainDiretta. Pu… - before2000 : @JimmyMcGill70 La vita in diretta da quel coglione di Matano - Ilsuperbo89 : Stanno cominciando a leggerlo in meno, si? No perché finire da Matano per promuovere un libro...uno come lui... - mtcapuani : Perché non togliere quella palla di Matano alla Vita in diretta e non ci mettete Serena Bortone. -

Ultime Notizie dalla rete : Matano diretta La Vita in diretta, Alberto Matano sotto-choc: "Ci ha destabilizzato", le immagini che lo pietrificano Liberoquotidiano.it Alberto Matano rompe l'”astinenza”: “Dopo tre mesi…”

“Fuggire e tornare dopo tre mesi e in tre scatti”: così scrive Alberto Matano su Instagram. Il conduttore de La vita in diretta regala ai suoi followers tre scatti che lo immortalano in una strada di ...

Alberto Matano: “Fuggire e tornare”. Lo sfogo prima de La vita in diretta

Alberto Matano in viaggio prima de La vita in diretta: "Fuggire e tornare" "Fuggire e tornare dopo tre mesi e in tre scatti". Queste le parole di Alberto ...

“Fuggire e tornare dopo tre mesi e in tre scatti”: così scrive Alberto Matano su Instagram. Il conduttore de La vita in diretta regala ai suoi followers tre scatti che lo immortalano in una strada di ...Alberto Matano in viaggio prima de La vita in diretta: "Fuggire e tornare" "Fuggire e tornare dopo tre mesi e in tre scatti". Queste le parole di Alberto ...