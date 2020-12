Londra annuncia: 'Restrizioni per almeno due mesi, controlliamo la variante del virus più contagiosa' (Di domenica 20 dicembre 2020) Il ministro della Sanità britannica Matt Hancock ha annunciato che le nuove misure restrittive annunciate per Londra e l'Inghilterra ieri da Boris Johnson rimarranno "per un paio di mesi" perché ora ... Leggi su globalist (Di domenica 20 dicembre 2020) Il ministro della Sanità britannica Matt Hancock hato che le nuove misure restrittivete pere l'Inghilterra ieri da Boris Johnson rimarranno "per un paio di" perché ora ...

Agenzia_Ansa : #Covid, Inghilterra: Johnson annuncia nuovo lockdown a Londra. 'I residenti di quelle zone dovranno rimanere a casa… - dellorco85 : Dopo la Germania, oggi l'Olanda annuncia lockdown fino al 19 gennaio e Londra annuncia zona rossa da mercoledì. Par… - franca705 : RT @vitcastagna: Il premier Johnson annuncia oggi nuove restrizioni a partire da domani. Il Natale non sarà come previsto. Work in progress… - C_Randieri : Agenzia_Ansa '#Covid, Inghilterra: Johnson annuncia nuovo lockdown a Londra. 'I residenti di quelle zone dovranno r… - cappelIaiomatto : #Covid, Inghilterra: Johnson annuncia nuovo lockdown a Londra. 'I residenti di quelle zone dovranno rimanere a casa… -