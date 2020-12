iPhone pieghevole nel 2022, sempre più probabile l’uscita (Di domenica 20 dicembre 2020) La mela non ha mai abbandoanto l’idea di lanciare nel più breve tempo possibile il primo iPhone pieghevole, che, secondo quanto riportato da ‘Digitimes‘, dovrebbe essere pronto al debutto nel 2022 (del resto, la previsione sposerebbe anche i rumors di qualche giorno fa, secondo i quali la società di Cupertino avrebbe dato ordine a Foxconn di preparare le prime unità test di iPhone pieghevole, come da noi spiegato in questo articolo dedicato). Samsung, probabilmente il più grande rivale di Apple, ha già lanciato tre dispositivi di questo genere, realizzati con l’impiego di pannelli OLED flessibili: l’azienda californiana potrebbe fare altrettanto nel 2022, incrementando la domanda di display con queste caratteristiche. Del resto, Samsung e LG Display avrebbero entrambi deciso di ... Leggi su optimagazine (Di domenica 20 dicembre 2020) La mela non ha mai abbandoanto l’idea di lanciare nel più breve tempo possibile il primo, che, secondo quanto riportato da ‘Digitimes‘, dovrebbe essere pronto al debutto nel(del resto, la previsione sposerebbe anche i rumors di qualche giorno fa, secondo i quali la società di Cupertino avrebbe dato ordine a Foxconn di preparare le prime unità test di, come da noi spiegato in questo articolo dedicato). Samsung, probabilmente il più grande rivale di Apple, ha già lanciato tre dispositivi di questo genere, realizzati con l’impiego di pannelli OLED flessibili: l’azienda californiana potrebbe fare altrettanto nel, incrementando la domanda di display con queste caratteristiche. Del resto, Samsung e LG Display avrebbero entrambi deciso di ...

infoitscienza : Apple: ulteriori conferme riguardano un nuovo iPhone pieghevole - infoitscienza : iPhone pieghevole già nel 2022? - KinmenQuemoy : iPhone pieghevole già nel 2022? - wuombley : Just Liked on YouTube: IPHONE 13 SENZA PORTA E TASTI, IPHONE PIEGHEVOLE & NUOVO IMAC - NOVITÀ APPLE 2021 - AppleTecno : Apple: ulteriori conferme riguardano un nuovo iPhone pieghevole - -

Ultime Notizie dalla rete : iPhone pieghevole iPhone pieghevole già nel 2022? Tom's Hardware Italia iPhone pieghevole nel 2022, sempre più probabile l’uscita

La mela non ha mai abbandoanto l'idea di lanciare nel più breve tempo possibile il primo iPhone pieghevole, che, secondo ...

iPhone per il 2022, ecco il pieghevole della Mela

In un mondo ormai plasmato dai nuovi smartphone, la Apple decide di non tirarsi indietro. Nel 2022 è in arrivo il nuovo iPhone pieghevole È ormai un dato di fatto che la casa di Cupertino non ha ...

La mela non ha mai abbandoanto l'idea di lanciare nel più breve tempo possibile il primo iPhone pieghevole, che, secondo ...In un mondo ormai plasmato dai nuovi smartphone, la Apple decide di non tirarsi indietro. Nel 2022 è in arrivo il nuovo iPhone pieghevole È ormai un dato di fatto che la casa di Cupertino non ha ...