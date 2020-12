Governo: fonti M5S, 'anche oggi Iv cerca visibilità, massima fiducia in Conte' (Di domenica 20 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 20 dicembre 2020) su Notizie.it.

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Anche oggi Italia Viva, come tutti i giorni, trova una scusa per cercare visibilità e occupare le prime pagine dei giornali". Così fonti qualificate M5S all'Adnkronos. "In ...

Recovery: da domani incontri Conte con singole forze maggioranza

Si apprende da fonti di governo. Domani alle 15.30 il presidente Conte, con i ministri Amendola e Gualtieri, incontreranno la delegazione del Movimento 5stelle. Alle 19 la delegazione del Pd. Martedì ...

