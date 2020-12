“Figlio di…” Mara Venier | disastro in studio a Rai1 | cosa le sfugge con De Martino a microfono aperto 

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 20 dicembre 2020) “Non so dove andiamo a parare”. Cosìha interrotto Stefano Dee Biagio Izzo, che stavano leggendo la loro lettera “speciale” a Babbo Natale in diretta a Domenica In. Tra giochi di parole e battute maliziose, la missiva era piuttosto lunga ma non è stata l'unica commentata dalla conduttrice di. La quale infatti si è resa protagonista di un simpatico siparietto con il “pupillo” De: “Sei proprio undi buona donna”, l'ha ripreso scherzosamente la, riferendosi a una lettera in cui Biagio Izzo viene dipinto in maniera non idilliaca, “nonostante tu l'abbia presentato come un tuo amico”.