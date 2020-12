F1 | Sebastian Vettel | “Essere licenziato il 12 maggio influisce su autostima e motivazione”

Leggi su oasport

(Di domenica 20 dicembre 2020)è pronto per una nuova avventura. Il tedesco, reduce dalla chiusura della sua storia con la Ferrari durata sei anni, correrà dal 2021 in F1 con l’Aston Martin, ovvero con la Racing Point di quest’annata. Una decisione dettata dalle circostanze e dalle scelte soprattutto della scuderia di Maranello di non dare continuità al rapporto. Una presa di posizione non facile per Mattia Binotto, costretto a suo dire a far fronte a un momento difficile dal punto di vista economico e a guardare in una prospettiva a lungo termine. Pertanto, la pesantezza dell’ingaggio di Seb e anche l’idea di puntare su un pilota di grande talento come Charles Leclerc ha portato alla chiosa della storia tra il teutonico e il Cavallino Rampante. Ecco che, intervistato da “Blick“,qualche sassolino se lo è tolto valutando la sua annata molto ...