Calciomercato – Nainggolan a gennaio sarà addio all’Inter | apertura al prestito

Leggi su intermagazine

(Di domenica 20 dicembre 2020) Sempre più certo l’diNella partita di oggi contro lo Spezia, l’allenatore nerazzurro Conte dovrà fare ancora una volta a meno di Radja. Il centrocampista belga non è mai entrato nelle rotazioni del mister e quando chiamato in causa ha faticato, e non poco. Per lui ora si apre l’ipotesi con il Cagliari sempre disponibile a riportarlo in Sardegna: ecco il punto della situazione fatto da Tuttosport in edicola oggi. “Arturo Vidal c’è ma – a meno di sorprese – ripartirà dalla panchina Chi invece è tornato a casa dopo l’allenamento è Radja. Scelta tecnica: il belga è guarito dal fastidio muscolare patito nei giorni scorsi ma (da un po’) non è più sintonizzato sul progetto”. ...