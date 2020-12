Cagliari Udinese 0-0 LIVE: è subito brivido bianconero (Di domenica 20 dicembre 2020) Alla Sardegna Arena, il match valido per la 13ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Cagliari e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla “Sardegna Arena”, Cagliari e Udinese si affrontano nel match valido per la 13ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Cagliari Udinese 0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio alle ore 15:00 ORE 14:55 – Squadre in campo per l’inno della Serie A. ORE 15:00 – Calcio d’inizio: comincia Cagliari-Udinese! 2? Cagliari all’attacco – Prima azione manovrata del Cagliari, che manda sul fondo Lykogiannis: il cross del geco viene intercettato da Musso. 3? brivido Pussetto – Prima parata di Cragno, che esce sul ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Alla Sardegna Arena, il match valido per la 13ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla “Sardegna Arena”,si affrontano nel match valido per la 13ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio alle ore 15:00 ORE 14:55 – Squadre in campo per l’inno della Serie A. ORE 15:00 – Calcio d’inizio: comincia! 2?all’attacco – Prima azione manovrata del, che manda sul fondo Lykogiannis: il cross del geco viene intercettato da Musso. 3?Pussetto – Prima parata di Cragno, che esce sul ...

