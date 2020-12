Boris Johnson su mutazione virus: “Trasmissibilità 70% in più”, Oms indaga (Di domenica 20 dicembre 2020) Una nuova mutazione del Coronavirus è spuntata nel Regno Unito. L’annuncio è di Boris Johnson, in queste ore indaga l’Oms. Boris Johnson (Instagram)Nelle ultime ore è scattato un nuovo allarme che ha coinvolto soprattutto il Regno Unito, ma che ovviamente tiene in apprensione tutta l’Europa. Un nuova mutazione del Sars-CoV2 sarebbe comparsa negli ultimi giorni in alcune zone dell’Inghilterra, di fatto creando non poca tensione. Quando siamo ormai a ridosso della distribuzione dei vaccini, segnale di speranza per tutto il mondo, arriva la notizia che ovviamente getta fumo e preoccupazione su tutta la comunità internazionale. Ecco perchè in Inghilterra sono scattate nuove ed immediate misure restrittive. A spiegare la situazione che si ... Leggi su kronic (Di domenica 20 dicembre 2020) Una nuovadel Coronaè spuntata nel Regno Unito. L’annuncio è di, in queste orel’Oms.(Instagram)Nelle ultime ore è scattato un nuovo allarme che ha coinvolto soprattutto il Regno Unito, ma che ovviamente tiene in apprensione tutta l’Europa. Un nuovadel Sars-CoV2 sarebbe comparsa negli ultimi giorni in alcune zone dell’Inghilterra, di fatto creando non poca tensione. Quando siamo ormai a ridosso della distribuzione dei vaccini, segnale di speranza per tutto il mondo, arriva la notizia che ovviamente getta fumo e preoccupazione su tutta la comunità internazionale. Ecco perchè in Inghilterra sono scattate nuove ed immediate misure restrittive. A spiegare la situazione che si ...

