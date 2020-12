Al bar Elite i commercianti dell’Aisp consegnano alimenti a chi è in difficoltà

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 20 dicembre 2020) di Monica De Santis Questa mattina dalle ore 10 alle ore 14 iaderenti alla neo nata associazione, consegneranno alle famiglie bisognose pacchi dono. Si tratta di pacchi contenenti generi alimentari vari, raccolti daiattraverso donazioni personali e donazioni fatte dai cittadini. “Siamo molto soddisfatti di quello che siamo riusciti a raccogliere in queste settimane – spiega il presidenteVincenzo Penna – e di questo dobbiamo dire grazie ai tanti cittadini che si sono mobilitati per la causa, ma anche ai nostri associaziati che non hanno fatto mancare il loro contributo. Non abbiamo raccolto solo generi alimentari, questo ci tengo a precisarlo, ma abbiamo a disposizione anche giocattoli che ci farebbe piacere donare ai bambini della nostra città”. L’articolo completo ...