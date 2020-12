‘Uomini e Donne’, Anna Tedesco racconta i retroscena della fine della sua amicizia con Giorgio Manetti e poi svela quale attuale cavaliere del ‘Trono over’ le piace (Di sabato 19 dicembre 2020) Anna Tedesco è uno dei volti più discussi del Trono Over di Uomini e Donne e la sua esperienza nel dating show di Canale 5 è stata caratterizzata da tanti alti e bassi e da varie frequentazioni che però non le hanno ancora permesso di trovare il compagno della sua vita. Intervistata dal settimanale Uomini e Donne Magazine l’ex dama ha raccontato dapprima il periodo difficile che ha dovuto attraversare a seguito della perdita della madre avvenuta lo scorso novembre e a tal proposito ha rivelato che sono state molte le persone del parterre che le hanno fatto sentire la propria vicinanza, ma che non ha invece ricevuto nessun messaggio da Giorgio Manetti, con cui Anna aveva instaurato un ... Leggi su isaechia (Di sabato 19 dicembre 2020)è uno dei volti più discussi del Trono Over di Uomini e Donne e la sua esperienza nel dating show di Canale 5 è stata caratterizzata da tanti alti e bassi e da varie frequentazioni che però non le hanno ancora permesso di trovare il compagnosua vita. Intervistata dal settimanale Uomini e Donne Magazine l’ex dama hato dapprima il periodo difficile che ha dovuto attraversare a seguitoperditamadre avvenuta lo scorso novembre e a tal proposito ha rivelato che sono state molte le persone del parterre che le hanno fatto sentire la propria vicinanza, ma che non ha invece ricevuto nessun messaggio da, con cuiaveva instaurato un ...

matteosalvinimi : Mentre a Roma vogliono cancellare i Decreti sicurezza, a Milano sfrattano le Forze dell’Ordine dalle case popolari.… - matteosalvinimi : Grazie per questo splendido gesto di generosità e solidarietà. Onore alle donne e agli uomini della Polizia di Stat… - matteosalvinimi : #Salvini: Cancellazione Decreti sicurezza? Gli unici che festeggeranno sono scafisti, trafficanti e sfruttatori di… - Esterin62237737 : RT @TatyTDV: @TeresaBellanova Ci elenchi le guerre da cui scappano...poi per lo più uomini robusti..lasciano donne e bimbi a combattere??? - sakurapanties : RT @flvjjj: Le donne non sono dei centri di riabilitazione per uomini di merda, al contrario di come tutti vi abbiano fatto credere. Non ab… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ : “Felici di ritirare Premio Minerva dedicato alle aziende che valorizzano il ruolo delle donne†Yahoo Notizie