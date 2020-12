Terza ondata Covid: quando potrebbe arrivare e previsioni esperti (Di sabato 19 dicembre 2020) Secondo il ministro della Salute Roberto Speranza si comincia a intravedere il picco della seconda ondata: le misure anti-contagio stanno dando i loro frutti e consentiranno di alleggerire le restrizioni in vista del Natale? Intanto, gli studiosi avvertono: non abbassare la guardia in vista della Terza ondata Covid. Segui Termometro Politico su Google News Terza ondata Covid: verso un inverno difficile Il Ministro Speranza rassicura: tra 7-10 giorni la seconda ondata dovrebbe raggiungere il picco, in sostanza, l’andamento dell’epidemia si sta stabilizzando grazie alle misure anti-contagio messe in campo, dunque, si può pensare a una parziale riapertura delle attività commerciali e a una più ampia tolleranza delle interazioni sociali ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 19 dicembre 2020) Secondo il ministro della Salute Roberto Speranza si comincia a intravedere il picco della seconda: le misure anti-contagio stanno dando i loro frutti e consentiranno di alleggerire le restrizioni in vista del Natale? Intanto, gli studiosi avvertono: non abbassare la guardia in vista della. Segui Termometro Politico su Google News: verso un inverno difficile Il Ministro Speranza rassicura: tra 7-10 giorni la secondadovrebbe raggiungere il picco, in sostanza, l’andamento dell’epidemia si sta stabilizzando grazie alle misure anti-contagio messe in campo, dunque, si può pensare a una parziale riapertura delle attività commerciali e a una più ampia tolleranza delle interazioni sociali ...

