Terremoto a Roma: la terra continua a tremare (Di sabato 19 dicembre 2020) La terra continua a tremare in provincia di Roma. A Vicovaro dal 15 dicembre scorso si registrano scosse (seppur lievi) di Terremoto. L’ultima in ordine di tempo, come riporta l’ Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia, è stata avvertita ieri sera, venerdì 18 dicembre, alle 21:34. Il Terremoto di magnitudo 2.4 è avvenuto nella zona a 2 km E Vicovaro (RM) ed è stato localizzato a 11 Km a E di Tivoli, 16 Km a E di Guidonia Montecelio, 38 Km a NE di Velletri, 38 Km a E di Roma, 51 Km a NE di Pomezia e 51 Km a NE di Aprilia. Leggi anche: Terremoto in Calabria oggi 19 dicembre 2020 Il Sindaco di Vicovaro ha fatto sapere che l’Amministrazione Comunale sta continuando a seguire con attenzione l’evolversi della situazione. “In via del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 19 dicembre 2020) Lain provincia di. A Vicovaro dal 15 dicembre scorso si registrano scosse (seppur lievi) di. L’ultima in ordine di tempo, come riporta l’ Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia, è stata avvertita ieri sera, venerdì 18 dicembre, alle 21:34. Ildi magnitudo 2.4 è avvenuto nella zona a 2 km E Vicovaro (RM) ed è stato localizzato a 11 Km a E di Tivoli, 16 Km a E di Guidonia Montecelio, 38 Km a NE di Velletri, 38 Km a E di, 51 Km a NE di Pomezia e 51 Km a NE di Aprilia. Leggi anche:in Calabria oggi 19 dicembre 2020 Il Sindaco di Vicovaro ha fatto sapere che l’Amministrazione Comunale stando a seguire con attenzione l’evolversi della situazione. “In via del ...

LucillaMasini : Terremoti 2020, per citarne solo alcuni: Reggio Calabria, Roma, L'Aquila, Foggia, Milano, Udine, Cosenza, Reggio Em… - Ainely88 : @domthewizard Cavolo non oso nemmeno immaginare...quando ci fu il terremoto in centro Italia, io ero a Roma e lo av… - ClinicamenteR : #Terremoto Calabria 3.9 e tanti piccoli terremoto vicino Roma. 2021 subito! - ilmamilio : Trema ancora la Valle dell'Aniene: scossa anche a Castel Madama, vicino a Roma. Ieri sera 2.4 a Vicovaro… - butwhenever : Il terremoto a Milano, a Roma le -