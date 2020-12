Roma | fermata 19enne | si aggirava tra gli ATM rapinando chi aveva appena prelevato VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 19 dicembre 2020) In considerazione degli innumerevoli reati consumati negli ultimi mesi ai danni di utenti durante le fasi di prelievo di contante presso i diversi dispositivi ATM dislocati nel territorio di competenza, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia diPiazza Dante e gli agenti del VII Distretto di Polizia predisponevano di iniziativa mirati servizi di osservazione nella zona San Giovanni Appio Latino finalizzati all’identificazione degli autori. In particolare, tutti gli episodi in argomento, venivano perpetrati ad opera di due giovani donne rom (di cui una in gestazione) che, mediante raggiri ed in alcuni casi violenza fisica, durante le fasi di prelievo del denaro da parte degli utenti, si appropriavano del denaro contante erogato. In qualche episodio, la reazione dei denuncianti,provocato vere e proprie aggressioni fisiche da parte ...