Paolo Genovese | per suo figlio Pietro condanna a 8 anni per l' incidente di Corso Francia

Leggi su movieplayer

(Di sabato 19 dicembre 2020)del registaè statoto a 8: la sentenza arriva a quasi un anno dall'dia Roma in cui morirono Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli Ildiè statoto a 8di reclusione per duplice omicidio stradale. La sentenza arriva a quasi un anno dal terribilestradale ina Roma in cui rimasero uccise Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, due ragazze di 16. Il pm di Roma Roberto Felici aveva ...