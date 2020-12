Napoli. Erano il terrore delle coppie, arrestati due rapinatori: avevano 14 e 15 anni (Di sabato 19 dicembre 2020) Napoli. Su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, personale della Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Napoli, che dispone la misura custodiale in Istituto Penale per minorenni per F.C. di anni 14 e I.C. di anni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 19 dicembre 2020). Su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di, personale della Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di, che dispone la misura custodiale in Istituto Penale per minorenni per F.C. di14 e I.C. diL'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Erano Napoli, erano il terrore delle coppiette di Posillipo: arrestati due minorenni Cronache della Campania Il Gruppo Pascarella compra centinaia di presepi

