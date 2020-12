Marco aggredito con pugni e colpi di mattarello da una coppia: “Vittima di omofobia, mi hanno lasciato a terra” (Di sabato 19 dicembre 2020) Nuova aggressione ai danni di un ragazzo omosessuale. Ieri pomeriggio Marco C ha pubblicato sul suo profilo Facebook una foto dove appare con il volto tumefatto e insanguinato. Stando a quello che si legge nel post in questione i due avrebbero ferito la Vittima con un mattarello e con dei calci. “Questo è ciò che una mezza donna e il marito sono stati capaci di fare. Accerchiare un ragazzo indifeso e colpirlo con matterello e ammazzarlo di pugni e calci in ogni dove. Io sto bene. Ma l’omofobia e la malignità della gente porta ad essere così”. Marco mi ha contattato per parlarmi di quello che gli è capitato. Dal suo racconto mi è sembrato di capire che alla base di tutto ci sia stata una litigata che nulla ha a che fare con l’omofobia, che però è ... Leggi su biccy (Di sabato 19 dicembre 2020) Nuova aggressione ai danni di un ragazzo omosessuale. Ieri pomeriggioC ha pubblicato sul suo profilo Facebook una foto dove appare con il volto tumefatto e insanguinato. Stando a quello che si legge nel post in questione i due avrebbero ferito lacon une con dei calci. “Questo è ciò che una mezza donna e il marito sono stati capaci di fare. Accerchiare un ragazzo indifeso erlo con matterello e ammazzarlo die calci in ogni dove. Io sto bene. Ma l’e la malignità della gente porta ad essere così”.mi ha contattato per parlarmi di quello che gli è capitato. Dal suo racconto mi è sembrato di capire che alla base di tutto ci sia stata una litigata che nulla ha a che fare con l’, che però è ...

