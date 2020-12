Malgioglio, lite con Giulia Salemi: "È inutile e falsa"/ "Famosa solo per Monte" (Di sabato 19 dicembre 2020) Cristiano Malgioglio litiga in diretta al Grande Fratello Vip 2020 con Giulia Salemi: "È falsissima e inutile, conosciuta solo per Francesco Monte" Leggi su ilsussidiario (Di sabato 19 dicembre 2020) Cristianolitiga in diretta al Grande Fratello Vip 2020 con: "È falsissima e, conosciutaper Francesco

zazoomblog : GRANDE FRATELLO VIP 2020- Diretta eliminato Cristiano Malgioglio e lite con Salemi! - #GRANDE #FRATELLO #2020-… - Noemina3 : Perché non fate vedere la lite tra Malgioglio e Giulia? Mi sembra una buona dinamica da mandare in onda. Così, un'idea. #gfvip - ciaosonoiole : RT @noemi29223769: Curioso come alle 23:30 il televoto non sia ancora stato chiuso, e nel frattempo abbiamo visto: • la clip divertente di… - noemi29223769 : Curioso come alle 23:30 il televoto non sia ancora stato chiuso, e nel frattempo abbiamo visto: • la clip diverten… - mikeymyyangel : #GFVIP tommaso pensa di aver fatto la mossa giusta (la sua faccia la dice lunga) creando una nuova dinamica alla fi… -