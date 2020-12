Libia | vescovo Mazara ai parenti pescatori | ' Non lasciatevi condizionare dai loro racconti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 19 dicembre 2020)del Vallo (Trapani), 19 dic. (Adnkronos) - "Non sono più prigionieri, ora sono uomini liberi. Ma quando domani li rivedrete vi prego di non lasciarvidai: hanno bisogno di parlare, di sfogarsi, ma per favore non fatedomande ma accogliete ildolore e trasfiguratelo col vostro affetto. Con il vostro silenzio e la vostra dignità di madri e di mogli". Con queste parole ildidel Vallo, Domenico Mogavero, si è rivolto, commuovendosi, aidei 18sequestrati attesi domani mattina al porto di. Durante la consegna aideidi un assegno di mille euro per ogni famiglia, decisa da ...