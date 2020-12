La "fuga" verso le seconde case Chi può farlo e chi sarà fermato (Di sabato 19 dicembre 2020) Valentina Dardari Dal 21dicembre al 6 gennaio sono raggiungibili solo se si trovano nella stessa regione. Il rientro al proprio domicilio è sempre consentito Da lunedì 21 dicembre al 6 gennaio sarà possibile raggiungere la seconda casa, purché questa si trovi sita all’interno della stessa regione. All’interno del decreto legge 158 in vigore dal 4 dicembre si legge infatti che il divieto è quello di entrare e uscire tra diverse regioni o province autonome. Ovvero, se abbiamo una seconda abitazione in un’altra regione italiana rispetto a quella di residenza, potremo raggiungerla solo entro domani, domenica 20 dicembre. Dopo sarà troppo tardi. Si può raggiungere la seconda casa? Qualora invece sia all’interno dei confini regionali sarà sempre raggiungibile. Anche se si trova in un comune differente dal nostro. Palazzo ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 19 dicembre 2020) Valentina Dardari Dal 21dicembre al 6 gennaio sono raggiungibili solo se si trovano nella stessa regione. Il rientro al proprio domicilio è sempre consentito Da lunedì 21 dicembre al 6 gennaiopossibile raggiungere la seconda casa, purché questa si trovi sita all’interno della stessa regione. All’interno del decreto legge 158 in vigore dal 4 dicembre si legge infatti che il divieto è quello di entrare e uscire tra diverse regioni o province autonome. Ovvero, se abbiamo una seconda abitazione in un’altra regione italiana rispetto a quella di residenza, potremo raggiungerla solo entro domani, domenica 20 dicembre. Dopotroppo tardi. Si può raggiungere la seconda casa? Qualora invece sia all’interno dei confini regionalisempre raggiungibile. Anche se si trova in un comune differente dal nostro. Palazzo ...

Questo potrà avvenire solo una volta al giorno e verso una sola abitazione sita nella stessa regione. Una deroga è stata prevista anche per i piccoli comuni sotto i 5mila abitanti. Ci si potrà ...

