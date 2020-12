Il nuovo DL di Natale è stato pubblicato con una data errata (Di sabato 19 dicembre 2020) Il nuovo decreto di Natale è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale con una data sbagliata: "Entra in vigore dal 19/12/2021". Decreto in Gazzetta Ufficiale: ma la data di entrata in vigore è sbagliata su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 19 dicembre 2020) Ildecreto diin Gazzetta Ufficiale con unasbagliata: "Entra in vigore dal 19/12/2021". Decreto in Gazzetta Ufficiale: ma ladi entrata in vigore è sbagliata su Notizie.it.

Giorgiolaporta : Dunque con il nuovo #Dpcm il cazzaro giallo ha smentito per la terza volta in un mese ciò che aveva promesso! Vi st… - caterinabalivo : Nel cielo di fine 2020 torna a brillare la 'Stella di Natale': non accadeva da 800 anni. Che meraviglia! Sperando… - repubblica : Le regole del nuovo lockdown: chi si può spostare sotto le feste - artefaber : E' il #saturdayFABER di Natale ed approfittiamo dell'occasione per comunicarvi che durante le festività, nel rispet… - infoitinterno : Nuovo Dpcm di Natale: ecco cosa cambierà -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo Natale Nuovo Decreto Natale 2020: Italia rossa e arancione dal 24 al 6 gennaio. Regole e ristori LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi Covid-19, multa da 400 a 3mila euro per chi viola norme dl Natale

Chi viola le norme del decreto approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri in vista delle festività natalizie e del nuovo anno è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ...

Dpcm in Gazzetta Ufficiale: ma la data di entrata in vigore è sbagliata

Il nuovo dpcm di Natale è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale con una data sbagliata: "Entra in vigore dal 19/12/2021".

Chi viola le norme del decreto approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri in vista delle festività natalizie e del nuovo anno è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ...Il nuovo dpcm di Natale è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale con una data sbagliata: "Entra in vigore dal 19/12/2021".