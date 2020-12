I Soliti Ignoti per Telethon, Amadeus trionfa con Christian De Sica (Di domenica 20 dicembre 2020) La settimana di maratona della Fondazione Telethon si è conclusa con il trionfo di Amadeus, che ha gentilmente “prestato” la puntata de I Soliti Ignoti su Rai 1 per la buona causa a chiusura dell’evento che ha caratterizzato la programmazione televisiva di casa Rai dal 12 al 19 dicembre. Tra i vip che si sono messi in gioco per la puntata speciale benefica volta a raccogliere fondi (con il solito meccanismo previsto dal game show), sono apparsi in studio l’attore e regista Sergio Castellitto, la bellissima Giovanna Civitillo (moglie di Amadeus), la giornalista Giovanna Botteri, Christian De Sica e Max Giusti. A brillare per aver giocato con grande intuito è stata senza dubbio Giovanna Botteri che si è distinta particolarmente per la sua capacità di riconoscere i ... Leggi su dilei (Di domenica 20 dicembre 2020) La settimana di maratona della Fondazionesi è conclusa con il trionfo di, che ha gentilmente “prestato” la puntata de Isu Rai 1 per la buona causa a chiusura dell’evento che ha caratterizzato la programmazione televisiva di casa Rai dal 12 al 19 dicembre. Tra i vip che si sono messi in gioco per la puntata speciale benefica volta a raccogliere fondi (con il solito meccanismo previsto dal game show), sono apparsi in studio l’attore e regista Sergio Castellitto, la bellissima Giovanna Civitillo (moglie di), la giornalista Giovanna Botteri,Dee Max Giusti. A brillare per aver giocato con grande intuito è stata senza dubbio Giovanna Botteri che si è distinta particolarmente per la sua capacità di riconoscere i ...

