Hai fatto acquisti online nelle ultime ore? Occhio a questo attacco hacker (Di sabato 19 dicembre 2020) , è molto rischioso, ecco di cosa si tratta nel dettaglio. Gli acquisti online sono un’usanza ormai davvero consolidata nella nostra società. Capita sempre più spesso, infatti, che per comodità, pigrizia o mancanza di tempo ci si ‘rivolga’ al web per fare i propri acquisti. In particolare in questi ultimi mesi caratterizzati dall’emergenza Coronavirus, durante i quali si è uscito davvero poco e per il minimo indispensabile, il commercio online ha funzionato tantissimo ed è stato senza alcun dubbio il più gettonato. Attenzione, però, perché questa attività, per quanto comoda e piuttosto sicura, può nascondere comunque dei rischi. acquisti online, attenzione alle truffe: questo attacco hacker è davvero rischiosissimo, ... Leggi su altranotizia (Di sabato 19 dicembre 2020) , è molto rischioso, ecco di cosa si tratta nel dettaglio. Glisono un’usanza ormai davvero consolidata nella nostra società. Capita sempre più spesso, infatti, che per comodità, pigrizia o mancanza di tempo ci si ‘rivolga’ al web per fare i propri. In particolare in questi ultimi mesi caratterizzati dall’emergenza Coronavirus, durante i quali si è uscito davvero poco e per il minimo indispensabile, il commercioha funzionato tantissimo ed è stato senza alcun dubbio il più gettonato. Attenzione, però, perché questa attività, per quanto comoda e piuttosto sicura, può nascondere comunque dei rischi., attenzione alle truffe:è davvero rischiosissimo, ...

GiuliaGrilloM5S : Come zittire i tuoi detrattori? Con un’assoluzione in appello. Mai avuto dubbi sulla tua integrità @virginiaraggi.… - trash_italiano : GEMMA HAI FATTO L’AMORE CON MAURIZIO? SII - immuni_app : ??#Immuni ha superato i 10 milioni di download ?? ?? Se non l’hai già fatto scarica anche tu l’app Immuni! Più per… - _Moonlight_17_ : @yooongift non hai fatto nulla di sbagliato, non preoccuparti <3 - flckrzyn : @WallsvFalls MA COSA HAI FATTO MI SPIEGHI -