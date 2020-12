Gianni Morandi distribuisce pacchi dono (Di sabato 19 dicembre 2020) AGI Un pranzo da asporto, viste le restrizioni per il Covid, a chi una casa e un pasto non ce l'ha, ma con il calore di un incontro in vista del Natale. Alle Cucine Popolari di Bologna, in via del Battiferro, è stato Gianni Morandi a 'consegnare' il dono, diventando a sua volta protagonista di un pranzo di Natale diverso dal solito. "Niente di speciale, niente di eroico me è un piacere essere qua - ha detto il cantante, che ha distribuito le borse con il cibo in guanti e mascherina, davanti a fotografie tv - E' un Natale diverso dagli altri, non possiamo ricongiungerci con tutta la famiglia, ma avremo altri momenti da stare insieme. Dobbiamo pensare che la prima cosa da combattere è questo Covid, quindi Gesù Bambino ci perdonerà - ha concluso - per non essere come gli altri anni, mi dispiace un po'per tutti". All'iniziativa ha partecipato anche ... Leggi su agi (Di sabato 19 dicembre 2020) AGI Un pranzo da asporto, viste le restrizioni per il Covid, a chi una casa e un pasto non ce l'ha, ma con il calore di un incontro in vista del Natale. Alle Cucine Popolari di Bologna, in via del Battiferro, è stato Giannia 'consegnare' il, diventando a sua volta protagonista di un pranzo di Natale diverso dal solito. "Niente di speciale, niente di eroico me è un piacere essere qua - ha detto il cantante, che ha distribuito le borse con il cibo in guanti e mascherina, davanti a fotografie tv - E' un Natale diverso dagli altri, non possiamo ricongiungerci con tutta la famiglia, ma avremo altri momenti da stare insieme. Dobbiamo pensare che la prima cosa da combattere è questo Covid, quindi Gesù Bambino ci perdonerà - ha concluso - per non essere come gli altri anni, mi dispiace un po'per tutti". All'iniziativa ha partecipato anche ...

