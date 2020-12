E quando non sarò più al tuo fianco, mandami un bacio nel vento e lo sentirò (Di sabato 19 dicembre 2020) Di tutte le cose che non si possono spiegare e che siamo io e te, reciprocamente l’una per l’altro, ce n’è una, quella più bella, che suggella il nostro patto d’amore, giorno dopo giorno. È quel bacio che nasconde l’essenza delle nostre emozioni e dei nostri sentimenti, lo stesso che scandisce i nostri stati d’animo e tutto ciò che proviamo. C’è quello tenero e quello della buonanotte, quello caloroso e confortante che mi dai, e che ti do, quando nulla sembra andare nel verso giusto e noi siamo a ricordarci, reciprocamente, che qualsiasi cosa accada ci saremo l’uno per l’altra. C’è quello passionale che altro non è che il preludio a una notte d’amore e quello del saluto che ci diamo varcando la soglia ogni volta che sappiamo di doverci separare, per qualche ora o per un giorno intero. E sono questi i baci che vorrei restassero sempre dentro di te, con ... Leggi su dilei (Di sabato 19 dicembre 2020) Di tutte le cose che non si possono spiegare e che siamo io e te, reciprocamente l’una per l’altro, ce n’è una, quella più bella, che suggella il nostro patto d’amore, giorno dopo giorno. È quelche nasconde l’essenza delle nostre emozioni e dei nostri sentimenti, lo stesso che scandisce i nostri stati d’animo e tutto ciò che proviamo. C’è quello tenero e quello della buonanotte, quello caloroso e confortante che mi dai, e che ti do,nulla sembra andare nel verso giusto e noi siamo a ricordarci, reciprocamente, che qualsiasi cosa accada ci saremo l’uno per l’altra. C’è quello passionale che altro non è che il preludio a una notte d’amore e quello del saluto che ci diamo varcando la soglia ogni volta che sappiamo di doverci separare, per qualche ora o per un giorno intero. E sono questi i baci che vorrei restassero sempre dentro di te, con ...

CarloCalenda : Quando non sapete cosa rispondere, usate il carattere che volete attribuire all’avversario. E un costume antico. Si… - matteosalvinimi : #Salvini: Continuiamo a chiedere che ad ogni chiusura decretata dal governo corrisponda un immediato rimborso econo… - mante : Delle volte quando sento Conte parlare penso che sia una specie di miracolo che non siamo già morti tutti - LaviniaVentanni : RT @Ilovetrashh: Tommaso: “Ognuno deve capire i suoi limiti, il mio era due settimane fa, quando è uscito Franci, non mi è mai passata, è u… - clarissa_vln : @eliscrivecose Perché si è reso conto anche lui di non essere più quello dei primi due mesi; ha detto che anche qua… -

Ultime Notizie dalla rete : quando non Campania, Toscana in zona gialla: da quando, e le regole Corriere della Sera Il calcio per tutti di Quarta Categoria premiato dall’Uefa

“Il calcio è di tutti”, recita uno dei motti di Quarta Categoria. Anche di Alessandro, 35 anni, capitano del Novara Fs, tra i primi a far parte del progetto, in quel non troppo lontano ottobre 2016. I ...

L'insostenibile ignoranza del socialismo

È stato esattamente ieri, lunedì 14 dicembre, che ho drizzato le orecchie perché sta iniziando ad emergere con una certa ...

“Il calcio è di tutti”, recita uno dei motti di Quarta Categoria. Anche di Alessandro, 35 anni, capitano del Novara Fs, tra i primi a far parte del progetto, in quel non troppo lontano ottobre 2016. I ...È stato esattamente ieri, lunedì 14 dicembre, che ho drizzato le orecchie perché sta iniziando ad emergere con una certa ...