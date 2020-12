Decreto Natale: autocertificazione e spostamenti (Di sabato 19 dicembre 2020) Il Decreto Natale 2020 trasforma l’Italia in zona rossa e rispunta l’autocertificazione per giustificare gli spostamenti limitati dalle misure nei giorni festivi e prefestivi tra il 24 dicembre e il 6 gennaio. “Interveniamo con un inasprimento dell’area rossa, stiamo prevedendo forti limiti alla circolazione. Si esce con l’autocertificazione nei giorni prefestivi e festivi”, spiega il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, illustrando le misure contenute nel provvedimento che mira ad arginare la diffusione del Coronavirus. Si esce di casa solo per ragioni di lavoro, necessità e salute. Il Decreto prevede la possibilità di accogliere in casa 2 persone non conviventi “per un minimo di socialità”. Le 2 persone possono portare 2 minori di età inferiore ai 14 anni. Non si fa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 19 dicembre 2020) Il2020 trasforma l’Italia in zona rossa e rispunta l’per giustificare glilimitati dalle misure nei giorni festivi e prefestivi tra il 24 dicembre e il 6 gennaio. “Interveniamo con un inasprimento dell’area rossa, stiamo prevedendo forti limiti alla circolazione. Si esce con l’nei giorni prefestivi e festivi”, spiega il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, illustrando le misure contenute nel provvedimento che mira ad arginare la diffusione del Coronavirus. Si esce di casa solo per ragioni di lavoro, necessità e salute. Ilprevede la possibilità di accogliere in casa 2 persone non conviventi “per un minimo di socialità”. Le 2 persone possono portare 2 minori di età inferiore ai 14 anni. Non si fa ...

