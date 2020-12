Covid-19, per i vaccini non bisogna sottovalutare il ruolo delle mucose (Di sabato 19 dicembre 2020) (foto: Getty Images)Quali caratteristiche dovrebbe avere un vaccino efficace e utile nel prevenire il Covid-19 e nel combattere la pandemia? Un’ipotesi ancora non ampiamente percorsa è quella di considerare la produzione di particolari anticorpi, le immunoglobuline IgA, finora rimaste in ombra rispetto alle loro compagne IgG. Il risultato è frutto di due diversi studi pubblicati su Science Translational Medicine. Le ricerche hanno analizzato la risposta del sistema immunitario contro il nuovo coronavirus in persone già contagiate come punto di partenza per trovare nuove strade di ricerca e potenzialmente design per nuovi vaccini. In entrambi gli studi, uno dell’università della Sorbona e dell’Inserm (Istituto nazionale francese per la ricerca sulla salute e la medicina) e l’altro della The Rockefeller University a New York, i ricercatori rilevano che ... Leggi su wired (Di sabato 19 dicembre 2020) (foto: Getty Images)Quali caratteristiche dovrebbe avere un vaccino efficace e utile nel prevenire il-19 e nel combattere la pandemia? Un’ipotesi ancora non ampiamente percorsa è quella di considerare la produzione di particolari anticorpi, le immunoglobuline IgA, finora rimaste in ombra rispetto alle loro compagne IgG. Il risultato è frutto di due diversi studi pubblicati su Science Translational Medicine. Le ricerche hanno analizzato la risposta del sistema immunitario contro il nuovo coronavirus in persone già contagiate come punto di partenza per trovare nuove strade di ricerca e potenzialmente design per nuovi. In entrambi gli studi, uno dell’università della Sorbona e dell’Inserm (Istituto nazionale francese per la ricerca sulla salute e la medicina) e l’altro della The Rockefeller University a New York, i ricercatori rilevano che ...

Palazzo_Chigi : Nuove misure per il contenimento dell'emergenza da Covid-19, la conferenza stampa del Presidente @GiuseppeConteIT.… - reportrai3 : L'Italia potrebbe spendere per i vaccini anti Covid 1,5mld di euro, l'intera Europa oltre 11mld Il costo reale dei… - Adnkronos : 'Italia prima al mondo per morti #Covid ogni 100mila abitanti' - romi_andrio : RT @antonellocapor2: La Spagna riconta i morti per Covid e ne certifica 29mila in più (totale: 76mila). Ieri in Germania 952 decessi. Siamo… - siobanvict : RT @SkyTG24: Covid-19, in Italia 17.992 nuovi contagi: i dati regione per regione -

Ultime Notizie dalla rete : Covid per Natale, il Cdm vara la nuova stretta. Conte: 'Decisione sofferta, Italia rossa dal 24 al 6' Agenzia ANSA Aiuti del Comune a lavoratori fragili e società sportive

Pubblicati i bandi per gli aiuti del Comune a cassaintegrati e società sportive in difficoltà per l’emergenza Covid. "Non vogliamo lasciare indietro nessuno", dice l’assessore Roberta Belletti. Un fon ...

Covid-19, per i vaccini non bisogna sottovalutare il ruolo delle mucose

Due gruppi di ricerca hanno osservato che una importante parte della risposta immunitaria che si osserva subito dopo l'infezione è data da alcuni anticorpi, le immunoglobuline IgA. Queste si trovano s ...

Pubblicati i bandi per gli aiuti del Comune a cassaintegrati e società sportive in difficoltà per l’emergenza Covid. "Non vogliamo lasciare indietro nessuno", dice l’assessore Roberta Belletti. Un fon ...Due gruppi di ricerca hanno osservato che una importante parte della risposta immunitaria che si osserva subito dopo l'infezione è data da alcuni anticorpi, le immunoglobuline IgA. Queste si trovano s ...