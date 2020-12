"Chiarezza sugli 007 o non ha senso restare". Dalla Bellanova un'altra cannonata a Conte e governo (Di sabato 19 dicembre 2020) Teresa Bellanova prosegue nell'ultimatum già annunciato a Giuseppe Conte. "Lo abbiamo detto con estrema Chiarezza. L'indisponibilità di Conte a un confronto sul ruolo dell'Autorità Delegata è inspiegabile". Il ministro delle Politiche agricole, nonché capodelegazione di Italia Viva, non usa mezzi termini e in un'intervista a Il Messaggero ribadisce: "Aspettiamo la risposta. Di certo dovrà essere all'altezza delle questioni poste". Qui nuovamente l'avvertimento: "se non lo fosse, verrebbe meno anche il senso del mio e del nostro stare al governo. Lo ha detto Renzi in Senato; lo ripeto io: noi non facciamo tappezzeria". Nel mirino la delega che vanta il premier sui servizi segreti: "L'intelligence appartiene a tutti, non è la struttura privata di qualcuno" e perciò "è necessario ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Teresaprosegue nell'ultimatum già annunciato a Giuseppe. "Lo abbiamo detto con estrema. L'indisponibilità dia un confronto sul ruolo dell'Autorità Delegata è inspiegabile". Il ministro delle Politiche agricole, nonché capodelegazione di Italia Viva, non usa mezzi termini e in un'intervista a Il Messaggero ribadisce: "Aspettiamo la risposta. Di certo dovrà essere all'altezza delle questioni poste". Qui nuovamente l'avvertimento: "se non lo fosse, verrebbe meno anche ildel mio e del nostro stare al. Lo ha detto Renzi in Senato; lo ripeto io: noi non facciamo tappezzeria". Nel mirino la delega che vanta il premier sui servizi segreti: "L'intelligence appartiene a tutti, non è la struttura privata di qualcuno" e perciò "è necessario ...

DiplomaziaTW : RT @Libero_official: 'Chiarezza sugli 007 o non ha senso restare'. Teresa #Bellanova si appella a #Conte: dalla sua parte anche il #Pd htt… - konygrant : RT @Libero_official: 'Chiarezza sugli 007 o non ha senso restare'. Teresa #Bellanova si appella a #Conte: dalla sua parte anche il #Pd htt… - Libero_official : 'Chiarezza sugli 007 o non ha senso restare'. Teresa #Bellanova si appella a #Conte: dalla sua parte anche il #Pd… - duesoli : RT @caliconsumatori: Buoni postali, riconosciuti oltre 20 mila euro | CONFCONSUMATORI: Vittoria di Confconsumatori per una risparmiatrice c… - caliconsumatori : Buoni postali, riconosciuti oltre 20 mila euro | CONFCONSUMATORI: Vittoria di Confconsumatori per una risparmiatric… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiarezza sugli Fed, i mercati chiedono chiarezza sugli acquisti di titoli Il Sole 24 ORE Piano Mps, sindacati chiedono chiarezza dopo incontro con ad Bastianini

cosa che non giova al clima interno della Banca e contribuisce ad alimentare un dibattito esterno anche sugli organi di stampa dal quale si evince un destino già tracciato da decisioni prese dalla Bce ...

Allarme dell'Authority sugli aumenti della bolletta del gas

Le bollette del gas potrebbero diventare più pesanti. Questa volta, però, non c’entrano il rialzo del costo delle materie prime o nuove tasse e balzelli, ma una modifica al meccanismo degli investimen ...

cosa che non giova al clima interno della Banca e contribuisce ad alimentare un dibattito esterno anche sugli organi di stampa dal quale si evince un destino già tracciato da decisioni prese dalla Bce ...Le bollette del gas potrebbero diventare più pesanti. Questa volta, però, non c’entrano il rialzo del costo delle materie prime o nuove tasse e balzelli, ma una modifica al meccanismo degli investimen ...