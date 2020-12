Cesena-Sambenedettese, le ultime su formazioni e dove vederla (Di sabato 19 dicembre 2020) Oggi alle 15.00 allo stadio Dino Manuzzi si giocherà uno dei match clou della sedicesima giornata del girone B di serie C: Cesena-Sambenedettese. Sarà scontro diretto tra due squadre divise da una sola lunghezza e in piena corsa play-off. Il momento del Cesena Il Cesena registra venticinque punti in classifica, occupa la sesta posizion ed è saldamente in zona play-off. L’incontro di oggi sarà molto importante per cercare di arrivare all’ormai vicina sosta in una posizione consolidata. Domenica scorsa la squadra guidata da Viali si è imposta con un perentorio quattro a zero sul campo del Mantova. I bianconeri hanno da subito incanalato la partita nei propri binari: due goal nei primi venti minuti, siglati da Steffè e Capanni, hanno permesso di concludere la prima frazione di gioco con un vantaggio consistente. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 19 dicembre 2020) Oggi alle 15.00 allo stadio Dino Manuzzi si giocherà uno dei match clou della sedicesima giornata del girone B di serie C:. Sarà scontro diretto tra due squadre divise da una sola lunghezza e in piena corsa play-off. Il momento delIlregistra venticinque punti in classifica, occupa la sesta posizion ed è saldamente in zona play-off. L’incontro di oggi sarà molto importante per cercare di arrivare all’ormai vicina sosta in una posizione consolidata. Domenica scorsa la squadra guidata da Viali si è imposta con un perentorio quattro a zero sul campo del Mantova. I bianconeri hanno da subito incanalato la partita nei propri binari: due goal nei primi venti minuti, siglati da Steffè e Capanni, hanno permesso di concludere la prima frazione di gioco con un vantaggio consistente. ...

periodiciweb : CESENALE’ 2020 Cesena Vs Sambenedettese - periodiciweb : CESENALE’ 2020 Cesena Vs Sambenedettese - ilpopolano : #DAIBURDEL #CESENA LA PARTITA DELLA VITA? NO! MA COMUNQUE UNA SFIDA DIRETTA PER ANDARE IN ALTA QUOTA... - periodiciweb : CESENALE’ 2020 Cesena Vs Sambenedettese - ilpopolano : Blog Post: CESENALE' 2020 Cesena Vs Sambenedettese - -