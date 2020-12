Bonate Sopra (Bergamo) – Muore 20enne schiantandosi contro una siepe con la moto (Di sabato 19 dicembre 2020) È morto dopo che la sua moto è finita fuori strada il 20enne Mattia Gandolfi rimasto vittima di un incidente nella serata di ieri a Bonate Sopra in provincia di Bergamo. Con lui è rimasta ferita anche la ragazza che era in sella alla due ruote. L’impatto dopo una serata trascorsa con alcuni amici. Non Leggi su periodicodaily (Di sabato 19 dicembre 2020) È morto dopo che la suaè finita fuori strada ilMattia Gandolfi rimasto vittima di un incidente nella serata di ieri ain provincia di. Con lui è rimasta ferita anche la ragazza che era in sella alla due ruote. L’impatto dopo una serata trascorsa con alcuni amici. Non

È morto dopo che la sua moto è finita fuori strada il 20enne Mattia Gandolfi rimasto vittima di un incidente nella serata di ieri a Bonate Sopra in provincia di Bergamo. Con lui è rimasta ferita anche ...

Lutto a Prezzate di Mapello Dolore per la morte del 20enne Mattia

Una serata che invece ha segnato di un dolore profondo i famigliari e gli amici del 20enne, morto tragicamente in sella alla sua moto sulla strada provinciale 155 a Bonate Sopra. Tutto si è consumato ...

Una serata che invece ha segnato di un dolore profondo i famigliari e gli amici del 20enne, morto tragicamente in sella alla sua moto sulla strada provinciale 155 a Bonate Sopra. Tutto si è consumato ...