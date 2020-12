Amici Celebrities | La Prova del Cuoco | Io e Te | i programmi tv flop del 2020

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 19 dicembre 2020) Anno bisesto, anno funesto recita un noto detto popolare. Ed effettivamente sono stati molti itv che in questo difficilehanno miseramente fallito. Hanno fatto, nel gergo del web. Unche non ha fatto distinzione di reti televisive, conduttori o fasce orarie. Dallo show comico con Diego Abbatantuono Enjoy – Ridere fa bene al talk di Milo Infante Ore 14, passando per il quiz sperimentale di Gerry Scotti Conto alla Rovescia e il talk “choc” di Barbarella LIVE Non è La D’Urso: divisti e subito abbandonati dal pubblico ne sono stati trasmessi davvero parecchi. Ma quali sono stati itv piùdel? Ne abbiamo selezionati 6 per voi. Scopriamo insieme quali sono.tv ...