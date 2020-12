Amici 20, Rosa vince la sfida: a giudicare sono stati i professori e non un membro esterno. Celentano si astiene (Di sabato 19 dicembre 2020) Nella sesta puntata di Amici 20 andata in onda sabato 19 dicembre abbiamo assistito a ben due sfide. Dovevano essere tre, ma come vi abbiamo detto nelle anticipazioni di Tutto.tv in merito a questa messa in onda del programma, quella di Riccardo è momentaneamente sospesa. La vedremo durante il daytime che andrà in onda lunedì ventuno dicembre? Vedremo. Intanto, vi possiamo dire, che la ballerina Rosa, che fa parte del team di Lorella Cuccarini, è stata messa in sfida dai propri compagni, insieme a Riccardo e Arianna perché, secondo loro, è quella che si dà di meno da fare nel pulire e sistemare la casona in cui vivono gli allievi di Amici 20. Amici 20, Rosa vince la sfida contro Simone: la Celentano si è astenuta nell’esprimere una ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 19 dicembre 2020) Nella sesta puntata di20 andata in onda sabato 19 dicembre abbiamo assistito a ben due sfide. Dovevano essere tre, ma come vi abbiamo detto nelle anticipazioni di Tutto.tv in merito a questa messa in onda del programma, quella di Riccardo è momentaneamente sospesa. La vedremo durante il daytime che andrà in onda lunedì ventuno dicembre? Vedremo. Intanto, vi possiamo dire, che la ballerina, che fa parte del team di Lorella Cuccarini, è stata messa indai propri compagni, insieme a Riccardo e Arianna perché, secondo loro, è quella che si dà di meno da fare nel pulire e sistemare la casona in cui vivono gli allievi di20.20,lacontro Simone: lasi è astenuta nell’esprimere una ...

