Un Natale per… Donare, ad Ariola ecco il “Panettone Solidale” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAirola (Bn) – Un Natale per… Donare, questa l’iniziativa messa in campo dalla Pro Loco di Airola per vivere Adventum 2020. Nella giornata di ieri l’Associazione ha donato a Don Liberato Maglione, Parroco di “San Giorgio Martire” e di “San Lorenzo Martire” nella chiesa della Santissima Annunziata; a Fra Izaìas Rosa da Silva, Guardiano del Convento di San Pasquale e Amministratore Parrocchiale di “San Giovanni Battista ai Portisi” e “San Donato Martire” riunite in San Domenico e a Padre Emanuele Zippo C.P. passionista, Parroco di “San Michele Arcangelo a Serpentara”, i deliziosi panettoni realizzati nel laboratorio di pasticceria di Comunità della Cooperativa Sociale Icare, della Diocesi di Cerreto Sannita – Telese – Sant’Agata de’ Goti dedicato a ragazzi e giovani che vivono realtà di disabilità, disagio ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAirola (Bn) – Un, questa l’iniziativa messa in campo dalla Pro Loco di Airola per vivere Adventum 2020. Nella giornata di ieri l’Associazione ha donato a Don Liberato Maglione, Parroco di “San Giorgio Martire” e di “San Lorenzo Martire” nella chiesa della Santissima Annunziata; a Fra Izaìas Rosa da Silva, Guardiano del Convento di San Pasquale e Amministratore Parrocchiale di “San Giovanni Battista ai Portisi” e “San Donato Martire” riunite in San Domenico e a Padre Emanuele Zippo C.P. passionista, Parroco di “San Michele Arcangelo a Serpentara”, i deliziosi panettoni realizzati nel laboratorio di pasticceria di Comunità della Cooperativa Sociale Icare, della Diocesi di Cerreto Sannita – Telese – Sant’Agata de’ Goti dedicato a ragazzi e giovani che vivono realtà di disabilità, disagio ...

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Ci avevano detto: sacrifici in autunno per salvare Natale (e l’economia di Natale). E in… - TizianoFerro : Cara Silvia, ancora troppo lontani. Ma con l’empatia e la dolcezza che solo tu sai. Ci vediamo sabato a VERISSIMO p… - Corriere : ?? L'Italia passerà il Natale in lockdown. La decisione ufficiale è attesa per oggi. Se la linea sarà confermata, il… - carlacasu : RT @CitizenPost: Nuova stretta per Natale, Conte parla agli italiani: le misure in arrivo - rensie75 : RT @Masse78: OTTOBRE: Sacrifichiamoci oggi per passare un Natale in tutta tranquillità. NOVEMBRE: Nessuno toccherà il Natale state tranqui… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale per… Italia zona rossa, a Natale ipotesi «due congiunti non conviventi» a tavola Corriere della Sera