UFFICIALE La Champions League sbarca su Amazon: si parte dal 2021/2022 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Amazon ha annunciato che la Champions League in Italia andrà in onda sulla piattaforma Prime Video Ora è UFFICIALE: Amazon è riuscito a conquistare i diritti per la Champions League in Italia, a partire dalla stagione 2021/2022 e per le tre stagioni seguenti. Sulla piattaforma Prime Video andranno in onda in esclusiva le dirette delle 16 migliori partite del mercoledì sera della competizione, più la finale della Supercoppa UEFA, sempre per tre stagioni a partire dal 2021/22. «Amazon non vede l’ora che inizi la prossima stagione della UEFA Champions League, uno dei tornei a squadre più prestigiosi del mondo. Siamo lieti di offrire ai nostri clienti in Italia le migliori ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 dicembre 2020)ha annunciato che lain Italia andrà in onda sulla piattaforma Prime Video Ora èè riuscito a conquistare i diritti per lain Italia, a partire dalla stagionee per le tre stagioni seguenti. Sulla piattaforma Prime Video andranno in onda in esclusiva le dirette delle 16 migliori partite del mercoledì sera della competizione, più la finale della Supercoppa UEFA, sempre per tre stagioni a partire dal/22. «non vede l’ora che inizi la prossima stagione della UEFA, uno dei tornei a squadre più prestigiosi del mondo. Siamo lieti di offrire ai nostri clienti in Italia le migliori ...

