Spagna, approvata la legge sull'eutanasia (Di venerdì 18 dicembre 2020) La sua entrata in vigore è prevista per aprile 2021 , quando verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Con questa legge, la Spagna diventa il sesto paese al mondo a legiferare in materia. Prima di ... Leggi su notizie (Di venerdì 18 dicembre 2020) La sua entrata in vigore è prevista per aprile 2021 , quando verrà pubblicataa Gazzetta Ufficiale. Con questa, ladiventa il sesto paese al mondo a legiferare in materia. Prima di ...

gerard_kieffer : RT @fam_cristiana: In #Spagna la Camera ha approvato (198 sì, 138 no) una legge che consentirà il suicidio assistito e l'eutanasia per i pa… - fam_cristiana : In #Spagna la Camera ha approvato (198 sì, 138 no) una legge che consentirà il suicidio assistito e l'eutanasia per… - AnnaM75 : RT @ScaltritiLab: Enhorabuena a todos los españoles que desde hoy pueden ejercer el derecho a morir de manera digna. Il 2020 non ci regal… - ScaltritiLab : Enhorabuena a todos los españoles que desde hoy pueden ejercer el derecho a morir de manera digna. Il 2020 non ci… - giovcusumano : RT @colvieux: Approvata la legge sull'eutanasia in #Spagna #Eutanasia -