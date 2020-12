Sanchez Vicario | l’ex numero 1 compie 49 anni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 18 dicembre 2020) La tennista spagnola Arantxaha infiammato gli animi dei tifosi di tutto il mondo negliNovanta. Un’avversaria insidiosa per le dominatrici di quel periodo, Steffi Graf e Monica Seles (prima dell’attentato del 1993) in primis. Oggi,1 del mondo spegne 49 candeline e, dunque, quale occasione migliore per rivivere i suoi momenti migliori sul campo. Gli slam diLa tennista originaria di Barcellona vince il suo primo Roland Garros a soli 17(è il 1989), in una battaglia epica contro l’allora1 del mondo Steffi Graf. Lo score di 7-6 3-6 7-5 può dare un’idea dell’intensità agonistica che le due hanno esibito in quell’occasione, ma soltanto vederle in azione può generare le ...