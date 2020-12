Sanchez torna in campo nel 2021, buone notizie da Vidal e Brozovic: le ultime dall'infermeria dell'Inter (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sanchez resta ai box, ma Brozovic e Vidal ci saranno con lo Spezia: il punto sugli infortunati in casa Inter Leggi su 90min (Di venerdì 18 dicembre 2020)resta ai box, maci saranno con lo Spezia: il punto sugli infortunati in casa

interliveit : #Inter, infortunio #Sanchez più serio del previsto: torna nel 2021 - zazoomblog : Inter guai per Conte: Sanchez torna nel 2021 - #Inter #Conte: #Sanchez #torna - SpazioInter : Inter, il punto sugli infortunati: Vidal recuperato, Sanchez torna nel 2021 - - Dome689 : RT @FcInterNewsit: GdS - Sanchez torna nel 2021, Pinamonti in recupero. Ma Conte può sorridere: Vidal e Brozovic a disposizione https://t.c… - FcInterNewsit : GdS - Sanchez torna nel 2021, Pinamonti in recupero. Ma Conte può sorridere: Vidal e Brozovic a disposizione -