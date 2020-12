Rissa in Senato: un commesso e un questore finiscono in infermeria (Video) (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic – Prosegue lo scontro in Senato sul nuovo Dl Sicurezza, con l’aula ancora una volta sospesa. Un parapiglia che si è trasformato quasi in una Rissa vera e propria, con il questore De Poli e un commesso finiti in infermeria. Le frizioni a Palazzo Madama sono iniziate durante la discussione sul decreto inviso alla Lega e viceversa promosso dal governo. Secondo un Senatore del Pd si è arrivati alla sospensione dell’aula a causa di uno striscione esposto dai Senatori leghisti in cui è riprodotto il programma del M5S sulle politiche dell’immigrazione. Con questo gesto simbolico gli esponenti della Lega hanno voluto rimarcare il cambio di posizione dei Cinque Stelle, adesso che governano insieme al Pd. A quel punto è scoppiato il putiferio, con urla, cori e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic – Prosegue lo scontro insul nuovo Dl Sicurezza, con l’aula ancora una volta sospesa. Un parapiglia che si è trasformato quasi in unavera e propria, con ilDe Poli e unfiniti in. Le frizioni a Palazzo Madama sono iniziate durante la discussione sul decreto inviso alla Lega e viceversa promosso dal governo. Secondo unre del Pd si è arrivati alla sospensione dell’aula a causa di uno striscione esposto dairi leghisti in cui è riprodotto il programma del M5S sulle politiche dell’immigrazione. Con questo gesto simbolico gli esponenti della Lega hanno voluto rimarcare il cambio di posizione dei Cinque Stelle, adesso che governano insieme al Pd. A quel punto è scoppiato il putiferio, con urla, cori e ...

