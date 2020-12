Rissa in Senato sul dl sicurezza/ Scontro Pd-Lega: questore e commesso in infermeria (Di venerdì 18 dicembre 2020) Come riportato da numerose testate, pensiamo a Il Fatto Quotidiano, molti Senatori si sono assembrati nei pressi degli scranni di Governo ed è scattata immediatamente la sospensione dell'aula da ... Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 18 dicembre 2020) Come riportato da numerose testate, pensiamo a Il Fatto Quotidiano, moltiri si sono assembrati nei pressi degli scranni di Governo ed è scattata immediatamente la sospensione dell'aula da ...

Corriere : Rissa al Senato: un questore e un commesso in infermeria - CrapanzanoRobin : RT @MediasetTgcom24: Riforma decreti sicurezza, al Senato finisce in rissa: ferito De Poli (Udc) #dlsicurezza - ruiciccio : RT @AnnaLeonardi1: Un commesso scaraventato giù dai banchi, un questore in infermeria e un senatore con contusione alle costole. Questo il… - prestia_fabio : RT @MediasetTgcom24: Riforma decreti sicurezza, al Senato finisce in rissa: ferito De Poli (Udc) #dlsicurezza - prestia_fabio : RT @fanpage: #Decretoimmigrazione Scatta la rissa al Senato -

Ultime Notizie dalla rete : Rissa Senato Fiducia sul decreto sicurezza. Al Senato scoppia la rissa Il Tempo Dl migranti, tensioni in Aula: il senatore De Poli e un commesso finiscono in infermeria

Finisce quasi in rissa. Con il questore del Senato De Poli e un commesso del Senato in infermeria. Il parapigia a Palazzo Madama è avvenuto durante la discussione sul Dl sicurezza. L'aula del Senato è ...

Rissa in Senato sul dl sicurezza/ Scontro Pd-Lega: questore e commesso in infermeria

Dl sicurezza, scoppia la rissa in Senato tra forze politiche dopo la richiesta della fiducia. Pd: “Atti di squadrismo dalla Lega” Rissa in Senato dopo la richiesta del voto di fiducia del ministro ...

Finisce quasi in rissa. Con il questore del Senato De Poli e un commesso del Senato in infermeria. Il parapigia a Palazzo Madama è avvenuto durante la discussione sul Dl sicurezza. L'aula del Senato è ...Dl sicurezza, scoppia la rissa in Senato tra forze politiche dopo la richiesta della fiducia. Pd: “Atti di squadrismo dalla Lega” Rissa in Senato dopo la richiesta del voto di fiducia del ministro ...