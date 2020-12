Perché è importante studiare all'estero (Di venerdì 18 dicembre 2020) Se dovessi indicare le esperienze che nei miei 23 anni di vita mi hanno cambiato di più, metterei quella di studiare all’estero al primo posto. Sono riuscito a farlo due volte: la prima alle superiori, a 17 anni negli Stati Uniti, in un piccolo comune del Colorado, la seconda a 21, in Cile, a Viña del Mar, una città costiera del Cile, accanto a Valparaíso. Sono state due esperienze estremamente differenti ma entrambe mi hanno lasciato tantissimo, permettendomi di esplorare e comprendere un nuovo pezzo di mondo e di acquisire conoscenze che continuano a tornarmi utilissime. Al Liceo avevo in mente da diversi anni di studiare negli Stati Uniti, e dedicai l’intero terzo anno delle superiori a raggiungere l’obbiettivo, e a completare la procedura necessaria, (che ricordo essere infinita ed estenuante, tra certificazioni di inglese, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 18 dicembre 2020) Se dovessi indicare le esperienze che nei miei 23 anni di vita mi hanno cambiato di più, metterei quella diall’al primo posto. Sono riuscito a farlo due volte: la prima alle superiori, a 17 anni negli Stati Uniti, in un piccolo comune del Colorado, la seconda a 21, in Cile, a Viña del Mar, una città costiera del Cile, accanto a Valparaíso. Sono state due esperienze estremamente differenti ma entrambe mi hanno lasciato tantissimo, permettendomi di esplorare e comprendere un nuovo pezzo di mondo e di acquisire conoscenze che continuano a tornarmi utilissime. Al Liceo avevo in mente da diversi anni dinegli Stati Uniti, e dedicai l’intero terzo anno delle superiori a raggiungere l’obbiettivo, e a completare la procedura necessaria, (che ricordo essere infinita ed estenuante, tra certificazioni di inglese, ...

