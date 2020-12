Milano, troppi decessi: chiude temporaneamente il crematorio (Di venerdì 18 dicembre 2020) Una lista di attesa lunghissima al crematorio di Lambrate, tragica conseguenza dell’aumento delle morti per Coronavirus. Sembra di tornare a quell’orribile immagine, a Bergamo, quando in piena prima ondata della pandemia i morti erano troppi e i posti nei crematori non bastavano per loro. Nessuno vuole ripetere quello scenario, nessuno vorrebbe rivedere quelle immagini, nessuno vuole rivivere quel momento cosi tragico! Eppure a Lambrate, Milano, la storia, anche se in piccola dose, si sta ripetendo! Il crematorio di Lambrate infatti, non avendo posto a sufficienza ed una lista di attesa lunghissima di circa 20 giorni, ha deciso di chiudere per il momento fino a dopo le festività natalizie, esattamente fino al 3 Gennaio. LEGGI ANCHE >>> Bollettino 15 dicembre: In Veneto ... Leggi su chenews (Di venerdì 18 dicembre 2020) Una lista di attesa lunghissima aldi Lambrate, tragica conseguenza dell’aumento delle morti per Coronavirus. Sembra di tornare a quell’orribile immagine, a Bergamo, quando in piena prima ondata della pandemia i morti eranoe i posti nei crematori non bastavano per loro. Nessuno vuole ripetere quello scenario, nessuno vorrebbe rivedere quelle immagini, nessuno vuole rivivere quel momento cosi tragico! Eppure a Lambrate,, la storia, anche se in piccola dose, si sta ripetendo! Ildi Lambrate infatti, non avendo posto a sufficienza ed una lista di attesa lunghissima di circa 20 giorni, ha deciso dire per il momento fino a dopo le festività natalizie, esattamente fino al 3 Gennaio. LEGGI ANCHE >>> Bollettino 15 dicembre: In Veneto ...

repubblica : Zona rossa di Natale, troppi professori di Milano in vacanza: impossibile sostituirli, la scuola chiude per ferie - Ettore_Rosato : Immagini che colpiscono come un pugno allo stomaco e che raccontano come bisogna fare di più. Migliaia in fila per… - massidanu : RT @fanpage: Troppi morti da #Covid19, chiude il forno crematorio di Lambrate - SBerritta : RT @fanpage: Troppi morti da #Covid19, chiude il forno crematorio di Lambrate - enanias : RT @l_angiolini: PAZZESCO!!! I #sindacati cosa dicono? #landini tutto normale Bastardi fannulloni (solo chi si é comportato così) Zona… -