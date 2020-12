Masterchef Italia | dalla Cina a Bari Vecchia | i cavatelli con sugo di vongole e la simpatia di Jia Bi conquistano i giudici

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Ai Live Cooking di, ripartito ieri sera con il suo primo appuntamento di questa stagione, si è presentata anche Jia Bi, nata inma, come dice suo marito, in realtà di. Anche se la sua storia non è troppo chiara, l’ha capita solo Giorgio Locatelli, i suoicondi, seppia e pomodorini – mescolati rigorosamente con le bacchette – hanno conquistato iche le hanno dato la possibilità di accedere al prossimo step, le sfide grazie alle quali si giocherà la possibilità di entrare nella Masterclass. Immagini concesse da Sky, in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e NOW TV, sempre disponibile on demand L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.