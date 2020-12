Lo sapevi? Gli uomini dimagriscono più velocemente delle donne! Ecco perché

Leggi su chedonna

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Glipiùdonne: non è una leggenda metropolitana ma una triste realtà.cosa dice in proposito la scienza! Tutte le donne hanno sempre avuto questo terribile sospetto, rendendosi conto della rapidità con cui i propri amici, parenti e fidanzati sono in grado di perdere peso, facendo soltanto un po’ di movimento in L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it